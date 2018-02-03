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У Львові горів храм УПЦ МП, який пікетували через захоплену земельну ділянку

Субота, 3 лютого 2018, 13:29

У Львові на Сихові горів храм УПЦ МП, який раніше пікетували, як незаконно зведений на самовільно захопленій земельній ділянці. 

Про це пише місцеве видання "Вголос" з посиланням на департамент з питань цивільного захисту ЛОДА.

За даними обладміністрації, повідомлення про пожежу у церкві надійшло о 2:18 в ніч на 3 лютого. Ліквідовано загоряння було близько 3-ї ночі. 

"Вогнем знищено обшивку даху, дерев’яне перекриття на площі 100 кв.м та церковний інвентар, підлогу та облицювання стін на площі 30 кв.м, пошкоджено церковний інвентар на площі 40 кв.м. Будівлю церкви врятовано", - зазначили у ЛОДА. 

 
 
Фото - Facebook «Варта-1»

Як відомо, 28 січня у Львові місцеві мешканці провели акцію біля храма УПЦ МП, який, за їхнім твердженням, було незаконно зведено поруч із церквою Київського патріархату на "самовільно захопленій земельній ділянці". 

"Українська правда" у Threads

Теми: Львівцерква
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