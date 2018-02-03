Порошенко призначив стипендії дітям загиблих у зоні АТО журналістів

Президент Петро Порошенко підписав указ про призначення стипендій дітям журналістів, які загинули у зв’язку з виконанням професійних обов’язків.

Указом встановлюються президентські стипендії дітям журналістів Віктора Гурняка – Юстині Гурняк (2012 року народження) та Олександра Чернікова – Олені Черніковій (2014 року народження).

Як повідомляє прес-служба президента, документ було розроблено за ініціативи громадськості на виконання попереднього рішення глави держави від 16 вересня 2017 року щодо запровадження додаткових заходів стосовно соціального захисту дітей журналістів, які загинули або яким встановлено інвалідність у зв'язку з виконанням професійних обов'язків.

Гурняк та Черніков загинули в районі проведення антитерористичної операції.

Віктор Гурняк загинув 19 жовтня 2014 року від мінометного снаряду, коли під обстрілом вивозив поранених у районі 32-го блокпосту поблизу селища Сміле Слов'яносербського району Луганської області.

Віктор Гурняк із родиною

Його було посмертно нагороджено орденом "За мужність" III ступеня.

22 січня 2015 року в бою під Донецьким аеропортом під час виконання військового завдання загинув боєць 9-ї роти 3-го батальйону 25-ї окремої аеромобільної бригади Олександр Черніков (позивний "Репортер").

Олександр Черніков

Черніков посмертно був відзначений орденом "За мужність" III ступеня. У Дніпрі на честь загиблого журналіста назвали вулицю.