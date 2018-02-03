На виборах до облрад 2015 року найбільше добровільних внесків отримав БПП

На виборах до обласних рад 2015 року "Опозиційний блок" вклав у перегони найбільше власних коштів, а БПП "Солідарність" отримав найбільше добровільних пожертв.

Про це свідчать дані громадянської мережі ОПОРА, яка спеціально для DT.UA проаналізувала партійні фінансові звіти. Видання публікує інформацію про топ-10 партій, що на виборах 2015 року були найбільш профінансовані.

Згідно з результатами аналізу, Опозиційний блок вклав у вибори 2015 року 27 116 411 грн.

А в БПП "Солідарність" зібрали найбільше пожертв від добровільних осіб – 5 429 911,46 грн. Опоблок отримав благодійних внесків у 8 разів менше – 699 624,93 грн.

Три доволі нові партії з першої десятки виборці майже не підтримали своїми грішми.

"Нові обличчя" не отримали жодної гривні. Найменше у фонд виборці пожертвували політсилі "За конкретні справи" ( 9 364 грн) та УКРОПу (155 053,84 грн). Також пасла задніх Аграрна партія України (213 287,05 грн).

ОПОРА також визначила середню суму добровільних внесків фізичних осіб до кожної з цих партій:

БПП "Солідарність" - 8673 грн;, ВО "Батьківщина" - 7593 грн; "Відродження" - 9908 грн; "Самопоміч"- 9484 грн; Опозиційний блок - 6942 грн; УКРОП - 4566 грн; "Наш край"- 5006 грн.

Видання також аналізує, для яких регіонів та чи інша політсила накопичує на своїх офіційних рахунках найбільший фінансовий ресурс. Гроші з виборчих фондів витрачають потім на агітацію.

Так, Опозиційний блок найбільше грошей закумулював на вибори у Дніпропетровській області - 16,2 млн грн (це 51% від загальної суми по всій Україні) та Запорізькій області - 9,16 млн грн у (28% від загальної суми по всій Україні).

БПП "Солідарність" мав найбільшу суму виборчого фонду у Миколаївській області - 3,64 млн грн.

Штабісти "Відродження" найбільше закумулювали у Дніпропетровській області - 12,28 млн грн (50% від загального фонду).

"Наш край" сконцентрував найзначніші фінансові ресурси у Миколаївській області - 9,2 млн грн (майже 35,8 % від суми по всій Україні).

УКРОП мав найбільше грошей у виборчому фонді на Волині - 3, 62 млн (29,6% від загального фонду).

Найбагатший виборчий фонд Аграрної партії був у Київській області - 3,55 млн (36,3%).

ВО "Батьківщина" теж зосередилась на Київщині - 2,6 млн (26,6%).

Найкрупніший виборчий фонд "Самопомочі" був у розмірі 1,33 млн грн (26,6%) у Запорізькій області.

Ще дві партії працювали кожна лише в одній області. "За конкретні справи" у Хмельницькій (5,83 млн грн). "Нові обличчя" мали у фонді усього 5,8 млн грн, і це була Київщина.

Перелічені політсили - це ТОП-10 найбільш профінансованих на тодішніх виборах партій. Дані стосуються тих випадків, коли фінзвіти дата-активістам ОПОРИ вдалося отримати і обробити. Адже у 60-ти випадках фінансові звіти партій в будь-якому вигляді були відсутні. У дванадцяти випадках спостерігачам надали доступ лише до проміжних звітів партій.