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Аброськін анонсував підрозділ для боротьби з організованою злочинністю

Субота, 3 лютого 2018, 17:33

Перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін анонсував створення нового підрозділу з боротьби з організованною злочинністю. 

Як повідомили 3 лютого у прес-службі НП, за словами Аброськіна, завершення формування нового департаменту очікується до кінця поточного року. 

"Вже погоджено стратегію його створення. До кінця цього року очікуємо завершення його формування, основними завданнями буде робота з боротьби з організованою злочинністю", - зазначив Аброськін. 

Для служби у новому підрозділі претенденти проходитимуть відповідний конкурсний відбір.

Як відомо, у 2015 році в рамках реформування правоохоронних органів Верховна Рада ухвалила законопроект, яким було ліквідовано управління з боротьби з оргзлочинністю

МВС мало намір розформувати усі спецпідрозділи та створити єдиний спецназ на кшталт американського SWAT.

Українська правда 

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Теми: поліціяреформиМВС
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