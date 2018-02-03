Собчак збирається на вибори до Держдуми

Кандидат в президенти РФ Ксенія Собчак має намір брати участь у виборах до Державної Думи, які пройдуть у Росії 2021 року.

Про це вона заявила в суботу на зустрічі з виборцями в Санкт-Петербурзі, передає ТАРС.

"Коли закінчаться вибори [президента], я почну формувати свій рух. Я вже вступила в партію "Громадянська ініціатива" - якщо ми домовимося, то я буду робити це з нею, якщо ні, то я буду робити свій рух. Я буду йти на вибори до Думи - це моя наступна мета, 2021 рік", - сказала Собчак, відповідаючи на питання про подальші плани.

Вона додала, що "наступною точкою стануть президентські вибори", які пройдуть у Росії 2024 року.

Під час зустрічі з виборцями Собчак неодноразово говорила, що розуміє, що президентські вибори 2018 року вона не виграє.

Як відомо, вибори президента Росії призначено на 18 березня 2018 року - річницю анексії Криму Росією.

Прем'єр РФ Дмитро Медведєв заявив, що "гордий" тим, що мешканці анексованої території братимуть участь у виборах глави РФ у 2018 році.

З'їзд "Єдиної Росії", який відбувся 23 грудня, підтримав рішення діючого президента РФ Володимира Путіна про самовисування на виборах у 2018 році.

В разі перемоги це буде четвертий термін для Путіна на посаді президента Росії, без врахування часу, коли посаду президента займав його наступник Дмитро Медведєв. В той час Путін керував державою на посаді прем'єра.

ЦВК відмовила у реєстрації кандидатом на виборах головному опозиційному опоненту Путіна - Олексію Навальному.

Комуністична партія Росії на з'їзді 23 грудня офіційно висунула кандидатом у президенти директора підмосковного радгоспу імені Леніна Павла Грудініна. Багаторічний учасник у перегонах Геннадій Зюганов від балотування відмовився.

23 грудня передвиборний другий з'їзд "Громадянської ініціативи" висунув кандидатом на посаду президента РФ Ксенію Собчак, у програмі якої - звільнення військовополонених, припинення гібридної війни на Донбасі зокрема, та питання Криму.