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АТО: 4 обстріли, двох військових поранено

Субота, 3 лютого 2018, 19:06

Внаслідок ворожих обстрілів у суботу поранень зазнали два військовослужбовці ЗСУ.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у зведенні станом на 19:30.

Від початку доби зафіксовано 4 обстріли українських опорних пунктів з боку незаконних збройних формувань.

На Луганському напрямку ворог з мінометів калібру 120-мм і 82-мм озброєння БМП, зенітної установки та великокаліберних кулеметів вів вогонь по опорних пунктах сил АТО поблизу населеного пункту Луганське.

З гранатометів різних видів та великокаліберних кулеметів противник обстрілював сили ЗСУ біля Лозового. Зі стрілецької зброї бойовики вели вогонь по захисниках Зайцевого.

На Донецькому напрямку понад двадцять мін калібру 82-мм розірвалися на підступах до Авдіївки.

Теми: АТО
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