АТО: 4 обстріли, двох військових поранено
Внаслідок ворожих обстрілів у суботу поранень зазнали два військовослужбовці ЗСУ.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у зведенні станом на 19:30.
Від початку доби зафіксовано 4 обстріли українських опорних пунктів з боку незаконних збройних формувань.
На Луганському напрямку ворог з мінометів калібру 120-мм і 82-мм озброєння БМП, зенітної установки та великокаліберних кулеметів вів вогонь по опорних пунктах сил АТО поблизу населеного пункту Луганське.
З гранатометів різних видів та великокаліберних кулеметів противник обстрілював сили ЗСУ біля Лозового. Зі стрілецької зброї бойовики вели вогонь по захисниках Зайцевого.
На Донецькому напрямку понад двадцять мін калібру 82-мм розірвалися на підступах до Авдіївки.