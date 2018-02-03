У Києві горіло дитяче відділення психлікарні ім. Павлова

У Києві сталася пожежа в дитячому відділенні психлікарні імені Павлова, ніхто не постраждав.

Як повідомляє прес-служба ДСНС, у суботу о 17:25 до оперативно-координаційного центру київського управління держслужби надійшла заявка про виникнення пожежі в дитячому корпусі психіатричної лікарні ім. Павлова на вул. Фрунзе, 103.

Займання сталося в одному з кабінетів на 4-му поверсі. О 18:12 пожежу було локалізовано. Вже о 18:19 пожежу ліквідовано.

Під час пожежі з будівлі на безпечну відстань виведено 17 дітей, жодна особа не постраждала.

На місці події працювало 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 23 чоловіка особового складу. Причини загоряння встановить слідство.