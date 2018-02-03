Працівниць музею засудили за передачу картин до Криму й відпустили по амністії

Жовтневий райсуд Маріуполя Донецької області визнав винними у службовій недбалості двох співробітниць Маріупольського краєзнавчого музею, які у березні 2014 року передали 52 картини XVIIІ-XX ст. до окупованого Криму.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на рішення суду, прийняте 25 січня.

"Суд приходить до висновку про те, що обвинувачені особа 1 та особа 2 своїми діями вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 367 КК України, що полягає в службовій недбалості, тобто невиконанні та неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди державним інтересам та спричинило тяжкі наслідки", - зазначається в документі.

У матеріалах справи констатується, що 18 лютого 2014 року Сімферопольський художній музей і Маріупольський краєзнавчий музей підписали договір на експонування картин у рамках виставки "Російське та українське мистецтво ХVIII-початку ХХ сторіччя".

У той же день із Криму до Маріуполя прибуло 52 картини, які є державною частиною Музейного фонду України. Їх показ мав тривати до 27 травня 2014 року.

Проте 19 березня керівництво Маріупольського краєзнавчого музею одержало листа від директора "Сімферопольського художнього музею". У листі їх просили повернути картини назад у Сімферополь через напружену соціально-політичну обстановку в Україні.

Ольга Чаплинська, яка на той час була керівницею Маріупольського краєзнавчого музею, одноосібно розірвала договір на експонування картин, а завідувачка відділом фондів Художнього музею ім. А.І. Куїнджі КУ "Маріупольський краєзнавчий музей" Наталія Курьонишева 20 березня передала 52 експоновані картини в сімферопольський музей.

Суд вирішив, що Чаплинська і Курьонишева були службовими та матеріально-відповідальними особами, які усвідомлювали ситуацію в країні у зв’язку із захопленням на той час державних будівель та органів державної влади України на території Автономної Республіки Крим та Севастополі російськими військовими.

Тому Чаплинській було призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки з позбавленням права обіймати посади, пов’язані із здійсненням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських обов’язків строком на рік.

Рішення суду стосовно Курьонишевої було таким самим.

Суд врахував розкаяння обох фігуранток і звільнив їх від основного та додаткового покарання на підставі закону про амністію.

Як повідомлялося, 17 серпня 2017 року управління Нацполіції в АР Крим повідомило, що 52 картини з Музейного фонду України митців XVIII-XIX століття, які в березні 2014 року незаконно передали в Сімферопольський художній музей, оголосили в державний та міждержавний розшук.

Пізніше в Мінкульті Криму заявили, що картини, оголошені в розшук управліннямНаціональної поліції в АР Крим, належать Сімферопольському художньому музею, де і перебувають зараз.

У серпні Інтерпол підтвердив, що картини перебувають у розшику.

У вересні двом працівницям "Маріупольського краєзнавчого музею" оголосили про підозру у незаконній передачі на територію анексованого Криму 52 картин на загальну суму більше 1 мільйона 320 тисяч доларів.

24 листопада прокуратура АРК скерувала до суду обвинувальні акти стосовно співробітників Маріупольського краєзнавчого музею, які в березні 2014 року незаконно передали в анексований Крим 52 картини.