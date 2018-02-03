Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Нікополі через вибухи відкрили ще 2 провадження. Судді заявляють про погрози

Субота, 3 лютого 2018, 21:12

У Нікополі через вибухи, в результаті яких 31 січня постраждав депутат міської ради, відкрили ще два кримінальні провадження.

Про це Радіо Свобода в суботу повідомили в нікопольському міському відділі поліції.

За даними правоохоронців, провадження відкрили за статтями кримінального кодексу України – 377 (погроза або насилля щодо судді чи його родичів) і 378 (умисне знищення або пошкодження майна судді).

Дружина депутата, постраждалого від вибухів, є суддею Нікопольського міськрайонного суду.

3 лютого депутати Нікопольської міськради зібралися на позачергову сесію, щоб заслухати звіт поліції про розслідування справи.

Напередодні судді Нікопольського суду заявили про "системний тиск" на них після вибухів у суді і замаху на вбивство чоловіка судді та звернулися з відповідною заявою до Ради суддів України.

Як пояснили в суді, звернення було викликане останніми резонансними подіями у Нікополі – вибухами в суді, скоєними батьком одного із підсудних 30 листопада 2017 року, і замахом на життя чоловіка судді Валерії Рибакової 31 січня 2018 року.

У суді заявляють, що після цих двох випадків на суддів Нікопольського суду "здійснюється тиск шляхом погроз суддям і членам їхніх родин, у тому числі і через соціальні мережі", зокрема, є погрози щодо пошкодження майна.

Судді попросили Раду суддів України звернутися до Вищої ради правосуддя і Генпрокуратури.

Як повідомлялося, 31 січня від вибуху в Нікополі Дніпропетровської області постраждав місцевий депутат Олександр Рибаков.

Поліція Дніпропетровської області відкрила провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство).

Раніше, 30 листопада 2017 року, стався вибух у суді Нікополя: батько померлого під час обстрілу автомобіля у 2016 році підірвав дві гранати, коли засідання щодо винуватців перенесли. У результаті загинув сам батько і підсудний.

"Українська правда" у Threads

Теми: судполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

Усі новини...
суд
Коломойський вступає у судову справу на боці росіянина-олігарха щодо конфіскації активів VS Energy
Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розслідує всі обставини
Справа Чауса: чи може апеляція ВАКС злити одну із найгучніших справ НАБУ 
Останні новини
15:04
Європейці більш прихильні до вступу України в ЄС, ніж до інших кандидатів – опитування
14:58
У Києві на сигнали тривоги збій у роботі "Київстару" не вплине
14:33
Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"
14:10
У оператора Vodafone не працює мобільний додаток та є проблеми з інтернет-з'єднанням
14:01
Зону примусової евакуації на Харківщині можуть розширити − ОВА
14:01
Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС
14:00
оновленоНа MonoBank здійснили масовану DDoS-атаку. Згодом її відбили
13:59
У Парижі директора престижного вишу відсторонили через звинувачення у домашньому насильстві
13:52
відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський
13:36
фотоДо банди рекетирів, яка викрадала людей та "вибивала" гроші, причетний депутат – правоохоронці
Усі новини...
Реклама: