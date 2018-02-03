У Нікополі через вибухи відкрили ще 2 провадження. Судді заявляють про погрози
У Нікополі через вибухи, в результаті яких 31 січня постраждав депутат міської ради, відкрили ще два кримінальні провадження.
Про це Радіо Свобода в суботу повідомили в нікопольському міському відділі поліції.
За даними правоохоронців, провадження відкрили за статтями кримінального кодексу України – 377 (погроза або насилля щодо судді чи його родичів) і 378 (умисне знищення або пошкодження майна судді).
Дружина депутата, постраждалого від вибухів, є суддею Нікопольського міськрайонного суду.
3 лютого депутати Нікопольської міськради зібралися на позачергову сесію, щоб заслухати звіт поліції про розслідування справи.
Напередодні судді Нікопольського суду заявили про "системний тиск" на них після вибухів у суді і замаху на вбивство чоловіка судді та звернулися з відповідною заявою до Ради суддів України.
Як пояснили в суді, звернення було викликане останніми резонансними подіями у Нікополі – вибухами в суді, скоєними батьком одного із підсудних 30 листопада 2017 року, і замахом на життя чоловіка судді Валерії Рибакової 31 січня 2018 року.
У суді заявляють, що після цих двох випадків на суддів Нікопольського суду "здійснюється тиск шляхом погроз суддям і членам їхніх родин, у тому числі і через соціальні мережі", зокрема, є погрози щодо пошкодження майна.
Судді попросили Раду суддів України звернутися до Вищої ради правосуддя і Генпрокуратури.
Як повідомлялося, 31 січня від вибуху в Нікополі Дніпропетровської області постраждав місцевий депутат Олександр Рибаков.
Поліція Дніпропетровської області відкрила провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство).
Раніше, 30 листопада 2017 року, стався вибух у суді Нікополя: батько померлого під час обстрілу автомобіля у 2016 році підірвав дві гранати, коли засідання щодо винуватців перенесли. У результаті загинув сам батько і підсудний.