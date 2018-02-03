Адвокат бойовика, заочно засудженого за вбивство підлітка, подав апеляцію

Адвокат бойовика ОРДО Вадима Погодіна, заочно засудженого в листопаді 2017 року до довічного ув'язнення за вбивство 16-ти річного Степана Чубенка із Краматорська, подав апеляційну скаргу.

Про це "Громадському" повідомила мати загиблого Степана Чубенка — Сталіна Чубенко.

За словами жінки, адвокат Погодіна Андрій Туренок просить суд переглянути вирок.

"Говорить, що свідки надумані, що свідків не допитували. Він вважає, що вирок некоректно винесений, що дуже суворий", — сказала Чубенко.

Донецький апеляційний суд у місті Бахмут розглядатиме апеляцію 8 лютого.

Водночас Сталіна Чубенко у Facebook звернулась до президента України, прокуратури, депутатів, журналістів, Інтерполу з проханням зібрати круглий стіл для формування плану подальших дій.

"Давайте зберемо круглий стіл, намітимо план подальших спільних дій, аби Погодін, небезпечний серійний вбивця і свідок, котрий багато знає про перекидування на Донбас у липні 2014-го року комплексу "Бук", а також його заступник Москалев були екстрадовані в Україну та понесли справедливе покарання за свої "подвиги", — написала вона.

Як відомо, у липні 2014 року в селі Горбачево-Михайлівка Донецької області троє осіб вбили 16-ти річного Степана Чубенка, уродженця Краматорська.

Слідство встановило, що злочин скоїли троє бойовиків з батальйону "Керч" — Юрій Москалев, Максим Сухомлінов та Вадим Погодін (1969, 1971 і 1984 років народження). Двоє з них — мешканці Донецька, один — з Макіївки. Злочинці, за даними слідства, переховуються на окупованій території України та в Росії.

У червні 2017 в окупованій Ялті був затриманий Вадим Погодін. В липні того ж року Генеральна прокуратура звернулась до Росії з проханням видати чоловіка Україні, однак Погодіна навпаки відпустили.

В листопаді 2017 суд у Торецьку заочно засудив до довічного ув'язнення Погодіна, Москалева та Сухомлінова.