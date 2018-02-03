ОБСЄ за добу зафіксувала більше 1300 вибухів на Донбасі

Спостережна місія ОБСЄ на Донбасі за період з 19:30 1 лютого по 19:30 2 лютого зафіксувала 1325 вибухів.

Про це йдеться у звіті організації від 3 лютого.

"У Донецькій області Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (зафіксувавши, зокрема, майже 1 100 вибухів проти 120 відповідно)", - повідомили спостерігачі.

"У Луганській області Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши водночас більше вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (225 вибухів проти 140 відповідно)", - підкреслили в ОБСЄ.

"СММ зафіксувала наявність бойових броньованих машин у зоні безпеки. 2 лютого в підконтрольних урядові районах спостерігачі бачили 2 розвідувально-дозорні машини (БРДМ-2) та 2 бронетранспортери (МТ-ЛБ) поблизу Оріхово-Донецького, 1 БТР-3 біля с. Кирилівка, а також 2 БМП-2 у смт Новотроїцьке", - йдеться у звіті.

Як повідомлялось, біля контрольованої бойовиками "ДНР" Ясинуватої невідомі відкривали вогонь в напрямку спостерігачів СММ ОБСЄ.