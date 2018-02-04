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На Закарпатті через негоду утворилися затори, знеструмлені 19 населених пунктів

Неділя, 4 лютого 2018, 00:16
На Закарпатті через негоду утворилися затори, знеструмлені 19 населених пунктів
ДСНС

Через сильні снігопади на дорогах Закарпаття утворилися снігопади, рух автомобілів ускладнено, без світла залишились 19 населених пунктів.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС в області.

"Станом на 21:00 03 лютого рятувальники відбуксирували вже 29 автомобілів, які  застрягли на автошляхах краю. 23 випадків зафіксували у Воловецькому районі, 3 автомобілі відбуксирувала техніка рахівських рятувальників, 2 випадки у Міжгірському  та 1 у Великоберезнянському районах", - йдеться у заяві.

"Здебільшого, це трапляється внаслідок того, що водії не замінюють вчасно гуму на зимову й не обладнують колеса ланцюгами проти ковзання", - підкреслили в ДСНС.

"Для забезпечення проїзду та попередження зупинки руху транспорту на закарпатських дорогах в цілодобовому режимі чергує спеціальна техніка. Усього від Управління ДСНС в Закарпатській області залучено 7 одиниць техніки та 19 рятувальників", - повідомляє прес-служба.

У відомстві зазначили, що негода повністю знеструмила 14 населених пунктів (Мукачівський район - 6, Воловецький район - 8) та 5 частково (смт Міжгір'я та Хустський район - 4).

"Українська правда" в Threads

Теми: Закарпаттядорогипогода
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