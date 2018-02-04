На Закарпатті через негоду утворилися затори, знеструмлені 19 населених пунктів

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Неділя, 4 лютого 2018, 01:16
ДСНС

Через сильні снігопади на дорогах Закарпаття утворилися снігопади, рух автомобілів ускладнено, без світла залишились 19 населених пунктів.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС в області.

"Станом на 21:00 03 лютого рятувальники відбуксирували вже 29 автомобілів, які  застрягли на автошляхах краю. 23 випадків зафіксували у Воловецькому районі, 3 автомобілі відбуксирувала техніка рахівських рятувальників, 2 випадки у Міжгірському  та 1 у Великоберезнянському районах", - йдеться у заяві.

"Здебільшого, це трапляється внаслідок того, що водії не замінюють вчасно гуму на зимову й не обладнують колеса ланцюгами проти ковзання", - підкреслили в ДСНС.

"Для забезпечення проїзду та попередження зупинки руху транспорту на закарпатських дорогах в цілодобовому режимі чергує спеціальна техніка. Усього від Управління ДСНС в Закарпатській області залучено 7 одиниць техніки та 19 рятувальників", - повідомляє прес-служба.

У відомстві зазначили, що негода повністю знеструмила 14 населених пунктів (Мукачівський район - 6, Воловецький район - 8) та 5 частково (смт Міжгір'я та Хустський район - 4).

Теми: Закарпаття дороги погода
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