Всесвітня суперсерія боксу: Суперником Усика у фіналі стане росіянин Гассієв

Суперником українського боксера Олександра Усика у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії стане росіянин Мурат Гассієв.

У півфіналі WBSS чемпіон світу за версією IBF Гассієв у 12 раунді нокаутував володаря поясу WBA, кубинця Юньєра Дортікоса.

Як відомо, 27 січня Усик рішенням суддів переміг латвійця Майріса Брієдіса у півфіналі Всесвітньої суперсерії боксу і став володарем чемпіонських поясів за версіями WBC і WBO у першій важкій вазі.

Вирішальний бій WBSS пройде у травні у Саудівській Аравії. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу, отримає трофей імені Мухаммеда Алі і чек на 10 мільйонів доларів.

Олексій Павлиш, УП