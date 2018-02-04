Всесвітня суперсерія боксу: Суперником Усика у фіналі стане росіянин Гассієв

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Неділя, 4 лютого 2018, 07:20

Суперником українського боксера Олександра Усика у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії стане росіянин Мурат Гассієв.

У півфіналі WBSS чемпіон світу за версією IBF Гассієв у 12 раунді нокаутував володаря поясу WBA, кубинця Юньєра Дортікоса.

Як відомо, 27 січня Усик рішенням суддів переміг латвійця Майріса Брієдіса у півфіналі Всесвітньої суперсерії боксу і став володарем чемпіонських поясів за версіями WBC і WBO у першій важкій вазі.

Вирішальний бій WBSS пройде у травні у Саудівській Аравії. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу, отримає трофей імені Мухаммеда Алі і чек на 10 мільйонів доларів.

Олексій Павлиш, УП

Теми: спорт
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