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У Молдові 10 сіл підписали декларацію про "об'єднання з Румунією"

Неділя, 4 лютого 2018, 10:48

У Молдові мер села Сесень Каларашського району та місцеві радники прийняли символічну декларацію про об'єднання з Румунією.

Про це повідомляє Newsmaker.

"На підставі міжнародного права та раніше підписаних конвенцій вимагаємо повернення румунських територій, незаконно приєднаних колишнім СРСР внаслідок пакту Ріббентропа-Молотова від імені двох злочинців Сталіна та Гітлера", - йдеться у декларації, адресованій президенту та парламенту Румунії.

Кампанію прийняття символічних заяв про об'єднання з Румунією організувала уніоністська громадянська платформа Acţiunea 2012.

Ініціатори проекту планують, що у 2018-му, в в рік сторіччя об'єднання Румунії, аналогічне рішення приймуть в ста населених пунктах.

 

Раніше декларацію підписали місцеві радники сіл Паркова Єдинецького району, Фештеліца Штефан-Водського району, Готешть Кантемірського району, Оплач Каушанського району, Улму, Бардар, Нові Русешти, Пугой і Весієнь Яловенського району.

Раніше президент Молдови Ігор Додон розпорядився скликати Вищу рада безпеки, щоб обговорити прийняту в п'яти молдовських селах декларацію про об'єднання з Румунією і підпал прапора Молдови на площі Великих національних зборів у Кишиневі.

Він також заявив, що ідея об’єднання Молдови і Румунії може призвести до громадянської війни.

Слід зазначити, що за результатами опитування, проведеного влітку минулого року, 70% громадян Молдови виключають об'єднання з Румунією.

Європейська правда

Теми: Молдова
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