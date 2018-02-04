Посол у Німеччині: візит до Криму матиме для депутатів дуже плачевні наслідки

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Неділя, 4 лютого 2018, 12:00

Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявляє, що візит німецьких депутатів від партії "Альтернатива для Німеччини" до окупованого Криму матиме для них "дуже плачевні" правові наслідки.

Про це він написав у Twitter, коментуючи інформацію, що місцеві депутати від правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" прибули до Криму.

"Безвідповідальний вояж кількох політиків з партії AfD місцевого масштабу на незаконно окупований Крим може мати для цих горе-депутатів дуже і дуже плачевні правові наслідки. Шкода, що наші попередження досі не сприймаються серйозно. Ну що ж, побачимо", - зазначив він.

У суботу російські ЗМІ повідомили, що до окупованого Криму прибула делегація німецьких парламентаріїв з трьох регіональних парламентів ФРН. До її складу увійшли депутати від правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини".

Депутати заявили, що їх не турбують погрози Києва заборонити їм в'їзд в Україну.

Українська правда
Теми: Німеччина Крим
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