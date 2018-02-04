Україна трохи піднялася в рейтингу верховенства права

Україна зайняла 77-у позицію серед 113 країн світу в рейтингу верховенства права за 2017-2018 роки.

Індекс верховенства права складається раз на два роки, результати рейтингу оприлюднені на сайті міжнародної неурядової організації World Justice Project, повідомляє УНІАН.

За даними експертів організації, порівняно з попередніми оцінками, Україна піднялася на одну позицію.

На 12 пунктів наша країна випередила Росію.

Лідерами рейтингу стали Данія, Норвегія і Фінляндія. На останніх місцях опинилися Венесуела, Камбоджа і Афганістан.

Індекс верховенства права відображає забезпечення законності в країні і розраховується з урахуванням стану урядових повноважень, рівня корупції, відкритості уряду, фундаментального характеру права, забезпечення порядку і безпеки, цивільного і кримінального правосуддя.