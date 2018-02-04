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Поліція нарахувала 2,5 тисячі на "Марші" Саакашвілі

Неділя, 4 лютого 2018, 16:41

Перший заступник глави МВС Сергій Яровий заявив, що участь у заходах у центрі Києва 4 лютого взяли близько 3,5 тисяч громадян.

Про це у неділю повідомили у прес-службі відомства.

"Зокрема, 2,5 тисячі осіб взяли участь у "Марші за майбутнє",1 тисяча - у акції "Авто Євро Сила". За порядком стежили близько 2 тисяч працівників Нацполіції та Нацгвардії", - зазначив Яровий. 

Він додав, що під час акції працювали групи "поліції діалогу", конфліктів і зіткнень зафіксовано не було. 

Як відомо, "Марш" за участю лідера РНС Міхеіла Саакашвілі пройшов центральними вулицями Києва, участь у  ньому, за приблизними підрахунками, взяли близько 10 тис. осіб. 

Разом з тим у центрі столиці пройшли ще дві акції: організований "Авто Євро Силою" мітинг за доступне розмитнення автомобілів на єврономерах, та акція, організована "Державою майбутнього".

Саакашвілі заявляв, що "Авто Євро Сила" на замовлення Адміністрації президента планує провести у центрі Києва акцію, щоб перешкодити проведенню "Маршу за імпічмент".  Керівник АЄС Олег Ярошевич спростував ці звинувачення.

Українська правда 

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Теми: СаакашвіліакціїполіціяКиїв
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