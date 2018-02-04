У Москві - рекордні снігопади: є жертви, затримано та скасовано десятки авіарейсів

У Москві в результаті рекордоного за останні 60 років снігопаду загинула 1 людина, 5 отримали травми.

Про це 4 лютого повідомляє Інтерфакс з посиланням на мера столиці РФ Сергія Собяніна.

У диспетчерських службах московської повітряної зони заявили, що через снігопад майже 150 рейсів затримано у московських аеропортах.

"Довгих затримок немає, проте навіть короткочасні, які є наслідком профілактичних робіт в аеропортах, зрушують розклад і провокують нові затримки", - повідомляє ЗМІ.

У свою чергу "Аерофлот" через складні погодні умови повідомив про скасування десятків рейсів.

"Увечері в неділю перевізник скасовує 20 вильотів у напрямку з/до аеропорту "Шереметьєво". Ще 13 рейсів скасовуються в ніч на понеділок", - повідомив "Аерофлот".

Напередодні ввечері компанія попереджала, що через погодні умови скасує у неділю 21 рейс з/до "Шереметьєво".

За даними синоптиків, минулої доби випало 64% ​​місячної норми опадів, висота снігового покриву досягла рекордного значення у 43 см. Снігопад у суботу став найпотужнішим, перевершивши рекорд 1957 року.

Гідрометцентр РФ підвищив рівень погодної небезпеки у Москві з жовтого до помаранчевого.