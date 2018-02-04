Данилюк отримав рішення ДФС про нарахування 517 тис. податків, подаватиме до суду

Державна фіскальна служба ухвалила рішення щодо оскарження міністром фінансів Олександром Данилюком результатів податкової перевірки і зменшила йому суму донарахувань з податку на доходи фізосіб.

Про це повідомив адвокат міністра Віталій Наум у Facebook.

"Рішенням Державної фіскальної служби від 02.02.2018 року скаргу Данилюка задоволено лише частково", - написав він.

"Скасовано нарахування податку на доходи фізичних осіб в розмірі близько 95 тисяч грн, тоді як нарахування основної суми ПДФО в розмірі близько 517 тисяч грн, ДФСУ залишила без змін", - додав Наум.

Адвокат робить висновок, що скарга Данилюка по суті не розглядалась.

"ДФС не надала коментарів на аргументи Данилюка, які наведені ним у скарзі до ДФС", - зазначив він.

"Є навіть підстави вважати скаргу Данилюка задоволеною автоматично, оскільки скаржник так і не отримав "вмотивованого" рішення ДФС у встановлені строки (як цього вимагає ст. 56 Податкового кодексу)", - додав Наум.

"Ці та інші аргументи ми надаватимемо вже в суді. Найближчим часом ми подаватимемо відповідний адміністративний позов", - резюмував адвокат.

Як відомо, Генпрокуратура підозрювала міністра фінансів Олександра Данилюка в ухиленні від сплати податків.

18 липня 2017 року Печерський райсуд Києва доручив ДФС перевірити главу Мінфіну Олександра Данилюка.

31 липня Данилюк заявив, що підозри ГПУ щодо несплати податків або інших офіційних документів не отримував.

Також міністр фінансів збирався подати скаргу на суддю, який доручив Державній фіскальній службі перевірити його.

4 вересня ГПУ закрила провадження про повноту сплати податків міністром фінансів Олександром Данилюком, ініційоване за запитом нардепа з коаліційної фракції партії "Народний фронт" Тетяною Чорновіл.

На початку листопада 2017 року ДФС відновила податкову перевірку щодо Данилюка.

Економічна правда