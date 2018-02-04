На відкриття ОІ Північна Корея відправить формального главу КНДР

На відкриття Зимової Олімпіади Північна Корея відправить делегацію з 3 осіб на чолі з Кім Йон Намом - формальним головою КНДР.

Про це повідомляє AFP з посиланням на заяву офіційного Сеулу.

Кім Йон Нам - близький родич глави КНДР Кім Чен Ина та є главою Президіума Верховного Народного Зібрання, яке контролюється правлячою партією КНДР.

Він стане одним з представників КНДР найвищого рівня, які відвідували Південну Корею з 2014 року.

Делегація КНДР розпочне свій візит до Південної Кореї у п'ятницю та перебуватиме там 3 дні. Разом з посадовцями поїдуть 18 "допоміжних співробітників".

У заяві Сеулу не зазначається, чи відвідає представник КНДР церемонію відкриття Ігор у Пхьончхані, де буде також присутній віце-президент США Майк Пенс.

"Відвідини Південної Кореї високопосадовцем з КНДР з нагоди відкриття Олімпійських Ігор, яке відбудеться у п'ятницю (9 лютого) стане дипломатичною точкою зближення між двома Кореями. Однак на думку експертів, налагоджені відносини можуть тривати недовго після ОІ", - пише видання.

Зазначається, що приїзд Кім Йон Нама може стати "розчаруванням", якщо він буде найбільш важливим членом делегації, оскільки не зовсім зрозумілою є реальна політична влада та роль, яку він має у КНДР.

Як відомо, з КНДР на ігри до Південної Кореї приїдуть 22 спортсмени, оркестр зі 140 осіб та 230 інших артистів, серед яких і команда чірлідерів. Також Південна та Північна Корея сформували спільну жіночу збірну з хокею, яка візьме участь у зимових ОІ-2018.