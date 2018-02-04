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На відкриття ОІ Північна Корея відправить формального главу КНДР

Неділя, 4 лютого 2018, 20:38
На відкриття ОІ Північна Корея відправить формального главу КНДР

На відкриття Зимової Олімпіади Північна Корея відправить делегацію з 3 осіб на чолі з Кім Йон Намом - формальним головою КНДР.

Про це повідомляє AFP з посиланням на заяву офіційного Сеулу. 

Кім Йон Нам - близький родич глави КНДР Кім Чен Ина та є главою Президії Верховного Народного Зібрання, яке контролюється правлячою партією КНДР. 

Він стане одним з представників КНДР найвищого рівня, які відвідували Південну Корею з 2014 року. 

Делегація КНДР розпочне свій візит до Південної Кореї у п'ятницю та перебуватиме там 3 дні. Разом з посадовцями поїдуть 18 "допоміжних співробітників". 

У заяві Сеулу не зазначається, чи відвідає представник КНДР церемонію відкриття Ігор у Пхьончхані, де буде також присутній віце-президент США Майк Пенс.

"Відвідини Південної Кореї високопосадовцем з КНДР з нагоди відкриття Олімпійських Ігор, яке відбудеться у п'ятницю (9 лютого) стане дипломатичною точкою зближення між двома Кореями. Однак на думку експертів, налагоджені відносини можуть тривати недовго після ОІ", - пише видання.

Зазначається, що приїзд Кім Йон Нама може стати "розчаруванням", якщо він буде найбільш важливим членом делегації, оскільки не зовсім зрозумілою є реальна політична влада та роль, яку він має у КНДР. 

Як відомо, з КНДР на ігри до Південної Кореї приїдуть 22 спортсмени, оркестр зі 140 осіб та 230 інших артистів, серед яких і команда чірлідерів. Також Південна та Північна Корея сформували спільну жіночу збірну з хокею, яка візьме участь у зимових ОІ-2018.

Українська правда
Теми: ОлімпіадаКНДРПівденна Корея
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