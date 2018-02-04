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Сербія і Чорногорія можуть в прискореному порядку увійти в ЄС

Неділя, 4 лютого 2018, 23:30

Єврокомісія збирається прискорити переговорний процес з Сербією і Чорногорією про вступ цих держав до Євросоюзу.

Про це йдеться в новому стратегічному документі Єврокомісії, про який, посилаючись на видання Die Welt, пише DW.com.

"До 2025 року вони повинні бути готові стати членами ЄС", - сказано в документі.

У вівторок, 6 лютого, єврокомісар з питань розширення і політики добросусідства Йоханнес Ган представить нову стратегію ЄС щодо балканських країн в Брюсселі. За його словами, Сербія і Чорногорія можуть до 2025 року вступити в союз, але тільки якщо "вони виконають всі необхідні умови".

Хан підкреслив, що двері в ЄС відкриті для країн західних Балкан, але тільки "при відповідних зусиллях з їх боку - такі умови угоди".

Боснія і Герцеговина, Македонія, Албанія і Косово теж в перспективі можуть вступити в ЄС.

"Входження в Євросоюз держав Західних Балкан відповідає політичним і економічним інтересам союзу, а також сприяє його безпеці", - йдеться в стратегії Єврокомісії.

В інтерв'ю DW в листопаді Йоханнес Ган заявив, що двері в ЄС залишиться відкритою і для України, Молдови та Грузії, однак не зробив ніяких прогнозів щодо термінів.

"Ця двері відкриті завжди. Ми вже багато зробили. Але зараз ми повинні знати, що далі: які кроки можливі і реалістичні? Потрібно втілювати в життя досягнуті раніше угоди. Багато що з цього досі залишається на папері і має бути якомога швидше втілено в життя", - підкреслив він.

Теми: ЄССербіяЧорногоріяЄврокомісія
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