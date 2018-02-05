У Росії до заручника Клиха пустили адвоката
До українця Станіслава Клиха, якого Росія тримає у заручниках, допустили адвоката Романа Качанова.
Про це повідомила російська правозахисниця, учасниця "Уральской правозащитной группы" Тетяна Щур.
За її словами, Качанов — перший за останні роки, хто потиснув руку Клиху. До нього всі відвідувачі, виключаючи маму, спілкувалися з ним тільки через скло.
Адвокат перебував у політв'язня протягом 3 годин, Клих розповів йому про свій стан.
"Станіслав відчуває себе задовільно, тільки постійно болять ноги. Він підозрює у себе "туберкульоз кістки"). Оскільки їжа в тюрмі, за його словами, огидна, то він прагне харчуватися тим, що купує в магазині на ті гроші, які виплачуються йому за законом. А оскільки в цьому магазині вибір теж убогий, то він купує, в основному, печиво та солодощі. Очевидно тому, він останнім часом набрав вагу", — повідомила правозахисниця.
Повідомляється також, що Клих перебуває в одиночній камері.
"Ділити її з кимось він, однак, не хоче, побоюючись агресії з боку співкамерників", — пояснила Щур, додавши, що такий досвід він уже мав.
У адвоката після розмови з Клихом склалось враження, що він страждає від психічного розладу.
Качанов сфотографував загоєнні глибокі рани на тілі Клиха.
"Чим вони є, розбиратися фахівцям, як і в його промовах. Все це дуже схоже на сліди тортур, чим очевидно і є", — написала Щур.
Заручник написав ряд заяв, у тому числі і прохання про зустріч з психологом.
Раніше повідомлялось, що за рішенням керівництва в’язниці до Клиха застосовується примусове психіатричне лікування. При цьому керівництво лікарні відмовляється повідомити, які саме препарати до нього застосовували і з якою метою.
Раніше Росія відмовила у передачі Україні незаконно засуджених українців Станіслава Клиха, Миколи Карпюка та Олексія Чирнія навіть без вказування причини.
Як відомо, 26 травня 2016 року Верховний суд Чечні засудив українців Миколу Карпюка і Станіслава Клиха до 22,5 і 20 років ув'язнення відповідно.
За версією російського слідства, Клих і Карпюк були членами організації УНА-УНСО і наприкінці 1994 - початку 1995 року воювали проти російських федеральних сил у складі озброєних формувань самопроголошеної республіки Ічкерія.
Обидва заперечили всі обвинувачення, Клих заявив, що взагалі ніколи не був у Чечні. Політв'язні заявляли про тортури з боку російських силовиків.
Пізніше повідомлялося, що українець Станіслав Клих, який утримується в російському СІЗО, збожеволів через тортури, які до нього застосовували при затриманні і під час попереднього слідства.
З в’язниці Клиха перевели до лікарні у Магнітогорську.
Правозахисний центр "Меморіал", який проаналізував матеріали справи Станіслава Клиха і Миколи Карпюка, дійшов висновку, що звинувачення проти них сфальсифіковані і суперечать реальній картині подій часів Першої та Другої чеченських воєн. "Меморіал" визнав Клиха і Карпюка політв'язнями.