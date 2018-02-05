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У Росії до заручника Клиха пустили адвоката

Понеділок, 5 лютого 2018, 00:10
У Росії до заручника Клиха пустили адвоката

До українця Станіслава Клиха, якого Росія тримає у заручниках, допустили адвоката Романа Качанова.

Про це повідомила російська правозахисниця, учасниця "Уральской правозащитной группы" Тетяна Щур.

За її словами, Качанов — перший за останні роки, хто потиснув руку Клиху. До нього всі відвідувачі, виключаючи маму, спілкувалися з ним тільки через скло.

Адвокат перебував у політв'язня протягом 3 годин, Клих розповів йому про свій стан.

"Станіслав відчуває себе задовільно, тільки постійно болять ноги. Він підозрює у себе "туберкульоз кістки"). Оскільки їжа в тюрмі, за його словами, огидна, то він прагне харчуватися тим, що купує в магазині на ті гроші, які виплачуються йому за законом. А оскільки в цьому магазині вибір теж убогий, то він купує, в основному, печиво та солодощі. Очевидно тому, він останнім часом набрав вагу", — повідомила правозахисниця.

Повідомляється також, що Клих перебуває в одиночній камері.

"Ділити її з кимось він, однак, не хоче, побоюючись агресії з боку співкамерників", — пояснила Щур, додавши, що такий досвід він уже мав.

У адвоката після розмови з Клихом склалось враження, що він страждає від психічного розладу.

Качанов сфотографував загоєнні глибокі рани на тілі Клиха.

"Чим вони є, розбиратися фахівцям, як і в його промовах. Все це дуже схоже на сліди тортур, чим очевидно і є", — написала Щур.

Заручник написав ряд заяв, у тому числі і прохання про зустріч з психологом.

Раніше повідомлялось, що за рішенням керівництва в’язниці до Клиха застосовується примусове психіатричне лікування. При цьому керівництво лікарні відмовляється повідомити, які саме препарати до нього застосовували і з якою метою.

Раніше Росія відмовила у передачі Україні незаконно засуджених українців Станіслава Клиха, Миколи Карпюка та Олексія Чирнія навіть без вказування причини.

Як відомо, 26 травня 2016 року Верховний суд Чечні засудив українців Миколу Карпюка і Станіслава Клиха до 22,5 і 20 років ув'язнення відповідно.

За версією російського слідства, Клих і Карпюк були членами організації УНА-УНСО і наприкінці 1994 - початку 1995 року воювали проти російських федеральних сил у складі озброєних формувань самопроголошеної республіки Ічкерія.

Обидва заперечили всі обвинувачення, Клих заявив, що взагалі ніколи не був у Чечні. Політв'язні заявляли про тортури з боку російських силовиків.

Пізніше повідомлялося, що українець Станіслав Клих, який утримується в російському СІЗО, збожеволів через тортури, які до нього застосовували при затриманні і під час попереднього слідства.

З в’язниці Клиха перевели до лікарні у Магнітогорську.

Правозахисний центр "Меморіал", який проаналізував матеріали справи Станіслава Клиха і Миколи Карпюка, дійшов висновку, що звинувачення проти них сфальсифіковані і суперечать реальній картині подій часів Першої та Другої чеченських воєн. "Меморіал" визнав Клиха і Карпюка політв'язнями.

Теми: Росіязаручникиправа людини
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