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У МЗС Німеччини розкритикували плани США зі створення нової ядерної зброї

Понеділок, 5 лютого 2018, 03:43

Міністр закордонних справ ФРН Зігмар Габріель заявив про загрозу розкручування спіралі гонки ядерних озброєнь.

Про це пише DW.com.

Габріель стурбований планами США із розробки нової тактичної ядерної зброї. Наміри, закріплені в американській ядерній доктрині, показують, що "спіраль нової гонки ядерних озброєнь вже запущена", наведені слова Габріеля на сайті МЗС Німеччини.

Він зазначив, що Берлін разом зі своїми партнерами змушений шукати відповіді на такі виклики, як ймовірне нарощування ядерного арсеналу Росії і азіатських країн.

"Але ці відповіді не повинні полягати тільки в тому, щоб самим збільшувати потенціал ядерних озброєнь", - підкреслив Габріель.

На думку глави МЗС ФРН, створення нових систем озброєнь "посилає неправильні сигнали" і замість цього необхідно розробляти нові ініціативи з роззброєння.

"Нашою довгостроковою метою як і раніше повинен залишатися світ без ядерної зброї", - додав він.

Як повідомлялося, 2 лютого США опублікували нову ядерну доктрину. У документі згадується, що, згідно з російською доктриною, Москва може використовувати або погрожувати застосуванням ядерної зброї з меншою потужністю в разі конфлікту з Європою, вважаючи, що такі дії змусять США і НАТО відступити.

У зв'язку з цим в Пентагоні планують модифікувати балістичні ракети підводного базування для використання ядерних боєголовок малої потужності.

Теми: ядерна зброяНімеччинаСШАРосія
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