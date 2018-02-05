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Лайнер МАУ здійснив жорстку посадку в Тбілісі

Понеділок, 5 лютого 2018, 05:07

Літак української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс Київ-Тбілісі, здійснив аварійну посадку в Тбіліському міжнародному аеропорту.

Про це повідомляють грузинські ЗМІ, передає Інтерфакс-Україна.

За інформацією ЗМІ, причиною аварійної посадки, імовірно, стала несправність гальмівної системи.

Повідомляється, що літак зробив над Тбілісі три незапланованих кола та із запізненням на 35 хвилин здійснив аварійну посадку з приземленням на високій швидкості.

Як зазначають ЗМІ, перед посадкою екіпаж літака проінструктував пасажирів про заходи безпеки під час жорсткої посадки.

Під час зниження літака в аеропорту вже були мобілізовані пожежні бригади і машина "швидкої допомоги". Ніхто з пасажирів або членів екіпажу не постраждав, наголошується в повідомленнях.

Пізніше стало відомо, що літак здійснив посадку на швидкості, що перевищує стандартну, у зв'язку з некоректною роботою системи випуску закрилків.

Теми: авіаГрузія
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