Лайнер МАУ здійснив жорстку посадку в Тбілісі
Літак української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс Київ-Тбілісі, здійснив аварійну посадку в Тбіліському міжнародному аеропорту.
Про це повідомляють грузинські ЗМІ, передає Інтерфакс-Україна.
За інформацією ЗМІ, причиною аварійної посадки, імовірно, стала несправність гальмівної системи.
Повідомляється, що літак зробив над Тбілісі три незапланованих кола та із запізненням на 35 хвилин здійснив аварійну посадку з приземленням на високій швидкості.
Як зазначають ЗМІ, перед посадкою екіпаж літака проінструктував пасажирів про заходи безпеки під час жорсткої посадки.
Під час зниження літака в аеропорту вже були мобілізовані пожежні бригади і машина "швидкої допомоги". Ніхто з пасажирів або членів екіпажу не постраждав, наголошується в повідомленнях.
Пізніше стало відомо, що літак здійснив посадку на швидкості, що перевищує стандартну, у зв'язку з некоректною роботою системи випуску закрилків.