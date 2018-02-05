Похолодання прийшло в Україну на кілька днів. Ожеледиця
Понеділок, 5 лютого 2018, 07:41
В Україні похолодало, 5 лютого на дорогах країни ожеледиця, за винятком півдня.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
У горах Iвано-Франківської і Львівської областей, а також у високогір'ї Закарпаття зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).
Синоптик Наталя Діденко повідомляла напередодні, що "в понеділок температура повітря опуститься до 4-8 градусів морозу, надалі – ще нижче".
Проте за мапою Укргідрометцентру вже в середу стане трохи теплішати, а в четвер усю Україну накриють дощі й мокрий сніг.
У понеділок може піднятися вода на річках Латориця й Тиса – біля Чопа. А до середи, 7 лютого, – на річках басейну Прип'яті очікуються льодові явища у вигляді заберегів та шуги з подальшим встановленням льодоставу.