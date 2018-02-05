Похолодання прийшло в Україну на кілька днів. Ожеледиця

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Понеділок, 5 лютого 2018, 08:41

В Україні похолодало, 5 лютого на дорогах країни ожеледиця, за винятком півдня.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

У горах Iвано-Франківської і Львівської областей, а також у високогір'ї Закарпаття зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Синоптик Наталя Діденко повідомляла напередодні, що "в понеділок температура повітря опуститься до 4-8 градусів морозу, надалі – ще нижче".

Проте за мапою Укргідрометцентру вже в середу стане трохи теплішати, а в четвер усю Україну накриють дощі й мокрий сніг.

Погода 5 лютого
Погода 5 лютого
Укргідрометцентр
Прогноз на 6 лютого
Прогноз на 6 лютого
Попередній прогноз на 7 лютого
Попередній прогноз на 7 лютого
Прогноз на 8 лютого
Прогноз на 8 лютого
Прогноз погоди на 9 лютого
Прогноз погоди на 9 лютого

У понеділок може піднятися вода на річках Латориця й Тиса – біля Чопа. А до середи, 7 лютого, – на річках басейну Прип'яті очікуються льодові явища у вигляді заберегів та шуги з подальшим встановленням льодоставу.

Теми: погода
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