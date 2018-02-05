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Екс-"міністра" окупованого Криму лишили під арештом ще на місяць

Понеділок, 5 лютого 2018, 11:35

Херсонський суд продовжив арешт російському екс-"міністру охорони здоров'я" анексованого Криму Петру Михальчевському ще на один місяць.

Про це повідомляє "Крим.Реалії" із посиланням на прес-секретаря прокуратури АРК Тетяну Тихончик.

За її словами, відповідне рішення ухвалене в п'ятницю, 2 лютого.

"Арешт продовжено на один місяць - до 2 березня 2018 року включно", – сказала Тихончик.

Як відомо, на початку січня співробітники СБУ знайшли Михальчевського в Києві, після чого суд заарештував його на один місяць. Його підозрюють у державній зраді.

29 січня Апеляційний суд Херсонської області відхилив апеляцію Михальчевського й залишив його під вартою до 5 лютого.

Михальчевський був "міністром охорони здоров'я Криму" з березня по червень 2014 року після окупації Криму Росією.

Згодом окупаційна влада звинуватила його в участі у корупційних схемах, після чого Михальчевський написав заяву про відставку за власним бажанням.

"Українська правда" у Threads

Теми: судКрим
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