Бойовики обстріляли Приазов’я і Луганський напрямок

571 перегляд
Понеділок, 5 лютого 2018, 18:39

Впродовж дня бойовики обстрілювали українських військових із мінометів різних калібрів, ніхто із захисників не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 5 лютого 2018 року.

"На Луганському напрямку ворог застосував міномети калібру 82-мм, гранатомети та великокаліберні кулемети по наших позиціях у районі населеного пункту Луганське", - зазначають у штабі АТО.

На Донецькому напрямку бойовики порушили режим тиші на Приазов’ї. Там вони вели вогонь із 120-мм мінометів по опорних пунктах сил АТО довкола Лебединського.

Загалом, від початку доби, зафіксовані 2 прицільних обстріли з боку загарбників.

Теми: Донбас АТО війна Росія
powered by lun.ua
По темі
У штабі розповіли про стан здоров'я поранених на Донбасі бійців 5 лютого 2018, 13:04
Рада спробує розблокувати закон про Донбас та готує заяву щодо Польщі 5 лютого 2018, 11:56
Доба в АТО: 5 обстрілів, постраждали 3 бійців ЗСУ 5 лютого 2018, 07:31
Усі новини
Головні новини
Головні новини дня – за 60 секунд
В Україні стартує реєстрація на ЗНО-2018
"Чорний список" артистів РФ поповнився 3 акторами і режисером
Донька Шокіна подає до суду на Джо Байдена
Усі новини
їжа

Як ЦРУ викрало рецепт херсонської кабачкової ікри

Освіта

Вчитеся онлайн? 7 перевірених вказівок, як не покинути цю справу на півдорозі