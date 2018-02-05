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Бойовики обстріляли Приазов’я і Луганський напрямок

Понеділок, 5 лютого 2018, 17:39

Впродовж дня бойовики обстрілювали українських військових із мінометів різних калібрів, ніхто із захисників не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 5 лютого 2018 року.

"На Луганському напрямку ворог застосував міномети калібру 82-мм, гранатомети та великокаліберні кулемети по наших позиціях у районі населеного пункту Луганське", - зазначають у штабі АТО.

На Донецькому напрямку бойовики порушили режим тиші на Приазов’ї. Там вони вели вогонь із 120-мм мінометів по опорних пунктах сил АТО довкола Лебединського.

Загалом, від початку доби, зафіксовані 2 прицільних обстріли з боку загарбників.

Теми: ДонбасАТОвійнаРосія
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