Справу Романчука про хабар в $90 тисяч знову відклали

Центральний районний суд міста Миколаєва відновив судове засідання щодо екс-першого заступника голови Миколаївської облдержадміністрації Миколи Романчука за підозрою в отриманні хабара в $ 90 тисяч, але пізніше знову його відклав.

Про це повідомив прес-секретар Центрального районного суду м. Миколаєва Володимир Діденко, передає "Укрінформ".

"У Центральному райсуді триває судовий розгляд у кримінальному провадженні за обвинуваченням колишнього першого заступника голови Миколаївської облдержадміністрації у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368 КК України. У судовому засіданні 5 лютого було допитано свідка сторони обвинувачення, яка обіймає посаду першого заступника голови Єланецької райдержадміністрації", - сказав Діденко.

Однак суд оголосив перерву до 12 березня 2018 року, бо інші свідки, які підлягають допиту не з’явились на судове засідання.

Як відомо, раніше президент Петро Порошенко звільнив миколаївського губернатора Вадима Мерікова, а також виконувача обов'язків начальника Головного управління Національної поліції у Миколаївській області Віталія Гончарова і прокурора Миколаївської області В'ячеслава Кривов'яза.

Причиною став корупційний скандал за участю заступника миколаївського губернатора Миколи Романчука.