У Полтавській області затримали членів злочинного угруповання, яких підозрюють у вбивстві депутата від ВО "Свобода" Олега Супруненка.

Про це повідомив речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко.

"На Полтавщині знешкоджено злочинне угруповання, до складу якого входило чотири особи. Організатором його був депутат Миргородської міської ради Полтавської області", - написав Лисенко.

Він зазначив, що силовикам вдалося затримати трьох злочинців. Їм обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Четвертого злочинця оголосили у розшук.

"Дії членів угруповання кваліфіковано за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження вчинене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або таке, що спричинило смерть потерпілого) та їм загрожує максимальне покарання у виді позбавлення волі на десять років", - розповів Лисенко.

Він додав, що досудове розслідування завершено. 31 січня 2018 року до суду був направлений обвинувальний акт у кримінальному провадженні.

Як відомо, Супруненка побили 12 липня 2017 року, 7 серпня він помер, так і не вийшовши з коми. Йому було 29 років.

Депутата Миргородської міськради від "Радикальної партії Ляшка" Хачатура Хачатряна затримали за вбивство його колеги-депутата від ВО "Свобода" Олега Супруненка.