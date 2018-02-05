Верховний комісар ОБСЄ з питань нацменшин відвідає Ужгород

285 переглядів
Понеділок, 5 лютого 2018, 20:30

Верховний комісар ОБСЄ з питань нацменшин Ламберто Заньєр та заступник міністра закордонних справ Василь Боднар відвідають Ужгород.

Про це Боднар повідомив на сторінці у Twitter.

"На виконання доручень міністра Павла Клімкіна 6-7 лютого перебуватиму з робочою поїздкою в Ужгороді. Плануються  зустрічі з керівництвом області та місцевою угорською громадою, переговори з Верховним комісаром ОБСЄ з питань нацменшин Л. Заньєром та українсько-угорські консультації", - написав він.

Як відомо, у грудні 2017 року глава МЗС Угорщини Петер Сійярто закликав направити постійну місію ОБСЄ в Закарпатську область через "напруженість" в регіоні, зокрема, у зв’язку з ухваленням закону про освіту.

Вранці у неділю, 4 лютого, невідомий кинув пляшку із запальною сумішшю у вікно будівлі обласного офісу організації закарпатських угорців в Ужгороді.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін засудив інцидент в Ужгороді.

Теми: Закарпаття ОБСЄ Угорщина МЗС
powered by lun.ua
По темі
Через сніг на трасі Київ-Чоп кілометрові затори: фури застрягають на перевалах 4 лютого 2018, 18:18
Кириленко упевнений, шо "коктейль Молотова" в Ужгороді "тримала кремлівська рука" 4 лютого 2018, 17:26
В офіс закарпатських угорців кинули пляшку з запальною сумішшю 4 лютого 2018, 14:12
Усі новини
Головні новини
Головні новини дня – за 60 секунд
В Україні стартує реєстрація на ЗНО-2018
"Чорний список" артистів РФ поповнився 3 акторами і режисером
Донька Шокіна подає до суду на Джо Байдена
Усі новини
Made in Ukraine

11 українських брендів, які виготовляють прикраси

Воїни добра

Як 17-річному юнаку вдалося стати лобістом українського закону в Конгресі США