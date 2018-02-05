У Раді зареєстрували два проекти постанов через скандальний польський закон

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Понеділок, 5 лютого 2018, 21:43

У Верховній раді зареєстрували два проекти постанов у зв’язку з ухваленням Сеймом і Сенатом Польщі оновленого закону про Інститут національної пам’яті, який також називають "антибандерівським".

Йдеться, зокрема, про проект постанови про звернення Верховної ради до президента, Сейму та Сенату Польщі (№7551), яких закликають не допустити введення в дію змін до закону про Інститут національної пам'яті, передає "Європейська правда".

"Ухвалення вказаних змін є прямим втручанням у внутрішні справи України й по суті висуненням територіальних претензій, в частині визначення території Галичини як "Східної Малопольщі". Вони становлять загрозу для українців незалежно від громадянства. Такі рішення польського Сейму ‒ це безпрецедентна образа, що відбулася на тлі спроб України побудувати добросусідські відносини з Польщею" - йдеться у пояснювальній записці до проекту, ініціаторами якого виступили народні депутати Андрій Іллєнко, Андрій Білецький, Олег Петренко, Юрій Левченко, Михайло Головко та Олег Осуховський.

Крім того, у Раді зареєстрували проект постанови про Заяву ВР у зв’язку з ухваленням Сеймом і Сенатом Польщі "анти бандерівського закону" (№7553) .

Як випливає з пояснювальної записки, заява має на меті продемонструвати позицію Верховної ради  стосовно ухваленого польського закону та "сприятиме проведенню діалогу з польською стороною з метою уникнення негативних наслідків, прийнятих законодавчих актів".

Авторами даної ініціативи виступили 13 народних депутатів, в тому числі заступник голови парламенту Оксана Сироід, лідери фракцій "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, "Народного фронту" Максим Бурбак, Радикальної партії Олег Ляшко, представники фракцій "Батьківщина" і "Самопоміч" і позафракційні парламентарі .

Нагадаємо, Сенат Польщі без змін підтримав оновлений законопроект про Інститут національної пам’яті, який серед іншого передбачає покарання за заперечення злочинів українських націоналістів.

Законопроект також передбачає штрафи і тюремні терміни за публічні заяви про причетність поляків до Голокосту.

Теми: Верховна Рада Польща Бандера
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