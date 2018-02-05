За день індекс Dow Jones обвалився на 1,500 пунктів
За день під час торгів американський індекс Dow Jones впав майже на 1,500 пунктів.
Про це повідомляє АР.
Dow Jones знизився більш ніж на 5,6%, зупинившись на позначці нижче 24,000 пунктів.
Як зазначає видання, це найбільший обвал індексу за день, починаючи з вересня 2008 року під час глобальної фінансової кризи.
Індекс продовжує падати з п’ятниці, 2 лютого. Тоді інвестори були стурбовані ознаками збільшенням інфляції та процентних ставок, які можуть призвести до зриву рекордного зростання індексу.
Крім Dow Jones, знизився інший індекс - Standard & Poor's 500 впав на 74 пункти або на 2,7%, до 2686 пунктів. Як зазначає Reuters, це найбільше падіння індексу S&P, починаючи з серпня 2011 року.
Stocks plunge for second trading day in a row https://t.co/ClNCwn3Irs— Reuters Top News (@Reuters) February 5, 2018
Індекс Доу-Джонса - найстаріший з існуючих американських ринкових індексів. Він був створений для відстеження розвитку промислової складової американських фондових ринків.
Індекс охоплює 30 найбільших компаній США. Серед них - Apple, Boeing, Coca-Cola, General Electric, Intel, JP Morgan Chase, McDonald's, Microsoft, Nike, Visa.
Раніше повідомлялося, що після дуже успішного 2017 року на фондовому ринку настав найкращий післяноворічний тиждень з 2006 року.
17 січня 2018 року індекс Dow Jones поставив черговий історичний рекорд, пробивши позначку 26 000 пунктів.