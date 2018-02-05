За день індекс Dow Jones обвалився на 1,500 пунктів

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Понеділок, 5 лютого 2018, 23:03

За день під час торгів американський індекс Dow Jones впав майже на 1,500 пунктів.

Про це повідомляє АР.

Dow Jones знизився більш ніж на 5,6%, зупинившись на позначці нижче 24,000 пунктів.

Як зазначає видання, це найбільший обвал індексу за день, починаючи з вересня 2008 року під час глобальної фінансової кризи.

Індекс продовжує падати з п’ятниці, 2 лютого. Тоді інвестори були стурбовані ознаками збільшенням інфляції та процентних ставок, які можуть призвести до зриву рекордного зростання індексу.

Крім Dow Jones, знизився інший індекс - Standard & Poor's 500 впав на 74 пункти або на 2,7%, до 2686 пунктів. Як зазначає Reuters, це найбільше падіння індексу S&P, починаючи з серпня 2011 року.

Індекс Доу-Джонса - найстаріший з існуючих американських ринкових індексів. Він був створений для відстеження розвитку промислової складової американських фондових ринків.

Індекс охоплює 30 найбільших компаній США. Серед них - Apple, Boeing, Coca-Cola, General Electric, Intel, JP Morgan Chase, McDonald's, Microsoft, Nike, Visa.

Раніше повідомлялося, що після дуже успішного 2017 року на фондовому ринку настав найкращий післяноворічний тиждень з 2006 року.

17 січня 2018 року індекс Dow Jones поставив черговий історичний рекорд, пробивши позначку 26 000 пунктів.

Марія Думанська, УП
Теми: торгівля США
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