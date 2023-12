За день індекс Dow Jones обвалився на 1 500 пунктів

За день під час торгів американський індекс Dow Jones впав майже на 1 500 пунктів.

Про це повідомляє АР.

Dow Jones знизився більш ніж на 5,6%, зупинившись на позначці нижче 24 000 пунктів.

Як зазначає видання, це найбільший обвал індексу за день, починаючи з вересня 2008 року під час глобальної фінансової кризи.

Індекс продовжує падати з п’ятниці, 2 лютого. Тоді інвестори були стурбовані ознаками збільшенням інфляції та процентних ставок, які можуть призвести до зриву рекордного зростання індексу.

Крім Dow Jones, знизився інший індекс - Standard & Poor's 500 впав на 74 пункти або на 2,7%, до 2 686 пунктів. Як зазначає Reuters, це найбільше падіння індексу S&P, починаючи з серпня 2011 року.

