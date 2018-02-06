ОБСЄ за вихідні зафіксувала більше 640 вибухів на Донбасі

Спостережна місія ОБСЄ на Донбасі за період з 19:30 2 лютого по 19:30 4 лютого зафіксувала 643 вибухи.

Про це йдеться у звіті організації від 5 лютого.

"У період із вечора 2 до вечора 3 лютого в Донецькій області Місія зафіксувала аналогічний рівень порушень режиму припинення вогню, що і за попередній звітний період, однак зафіксувала меншу кількість вибухів (близько 340 проти приблизно 1 100 відповідно)", - повідомили спостерігачі.

"У період із вечора 3 до вечора 4 лютого СММ констатувала зменшення кількості таких порушень, якщо порівнювати з попередньою добою, зокрема, зафіксувавши близько 290 вибухів", - наголосили в ОБСЄ.

"У Луганській області в період із вечора 2 до вечора 3 лютого Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню (зокрема 12 вибухів), якщо порівнювати із попереднім звітним періодом (225 вибухів)", - підкреслили у Спостережній місії.

"У період із вечора 3 до вечора 4 лютого СММ констатувала зменшення кількості таких порушень, зокрема, зафіксувавши 1 вибух, якщо порівнювати з попередньою добою", - йдеться у звіті.

"3 лютого під час управління польотом міні-БПЛА у місці розміщення відведеного важкого озброєння ЗСУ в Донецькій області спостерігачі чули 6 пострілів зі стрілецької зброї приблизно за 300–500 м на північний схід від своєї позиції. За оцінкою патруля Місії, вогонь був спрямований на БПЛА СММ, який зрештою благополучно приземлився", - повідомили у Місії.