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Міноборони РФ відкрило дані про зарплати своїх військових - ЗМІ

Вівторок, 6 лютого 2018, 05:19
Міноборони РФ відкрило дані про зарплати своїх військових - ЗМІ

На офіційному сайті Міноборони РФ доступною для всіх є інформація про зарплати, посади, місце служби російських військових, зокрема - про пілотів РФ у Сирії.

Про це повідомляє видання "Фонтанка.ру".

Газета пише, що, знаючи дату народження військовослужбовця та його особистий номер, будь-який користувач мережі отримує доступ до даних про його грошове забезпечення, завдання, які він виконував, та всю історію його служби.

Зазначається, що на сайті Міноборони РФ є посилання на розділ "Особистий кабінет", в якому військовослужбовці і цивільні співробітники можуть в режимі онлайн отримати розрахункові листи за будь-який період часу.

"Фонтанка.ру" підкреслює - є два способи зайти в "Особистий кабінет". Перший - за допомогою реєстрації, із введенням логіна і пароля, які користувач формує самостійно і може змінювати.

Другий спосіб - вхід без реєстрації. Для цього достатньо ввести особистий номер військовослужбовця (або номер СНІОС цивільного співробітника) і дату народження.

За даними розрахункових листів можна дізнатися як розмір отриманих сум, так і подробиці служби. У розділі "Вид нарахування" вказані не тільки розміри зарпалати за посадою і званням, а й численні надбавки - за особливі умови військової служби, службу в пустельних і гірських районах, виконання завдань, пов'язаних з ризиком для життя.

Спеціальні виплати також визначені для льотних екіпажів, спецпризначенців, підводників і деяких інших категорій військовослужбовців.

На сайті Міноборони за особистим номером можна дізнатися і про житлові умови військовослужбовця.

У мережі з'явилися фото документів загиблого майора Романа Філіпова, пілота СУ-25, збитого під час виконання бойового завдання 3 лютого над Ідліб. У документах чітко видно його особистий номер. Дату народження льотчика блогери встановили по сторінці в соціальній мережі.

Якщо ввести дані в запропоновану сайтом форму, то можна дізнатися, що в середньому в місяць льотчик в званні майора отримує на руки трохи більше 100 тисяч рублів.

Виплата за грудень виявилася більшою - 249,5 тисяч рублів, але це з урахуванням додаткового матеріального стимулювання в 140 тисяч рублів, а таке стимулювання, згідно з наказом міністра оброни РФ, може виплачуватися один раз на рік. 

Міноборони РФ відреагувало на публікацію "Фонтанки", звинувативши видання у розповсюдженні особистих даних Романа Філіппова та порушенні журналістської етики.

У відомстві також підкреслили: "після відкриття сторінки кожен офіцер чи контрактник вводить свій унікальний пароль".

У газеті відповіли, що не публікували особистих даних пілота, крім ім'я та прізвища. "У матеріалі не опубліковані ні особистий номер, ні дата народження", - йдеться у заяві.

"Дійсно, у багатьох випадках з'являється запис "Вхід можливий тільки за допомогою логіна і пароля". Однак, якщо кілька разів натиснути на "скидання сторінки", з'являється функція відновлення пароля, для чого потрібно ввести особистий номер і дату народження. Новий пароль відправляється на електронну пошту, адресу якої можна підібрати - служба техпідтримки її частково показує", - пише "Фонтанка".

"Особисті кабінети, які не "захищені" логіном і паролем, за станом на 00:45 6 лютого, як і раніше доступні за особистим номером і датою народження", - наголошує видання.

Зазначимо, що при введені особистого номера Філіппова та його дати народження в "Особистому кабінеті" дані не відображаються.

Як повідомлялося, у суботу ввечері в сирійській провінції Ідліб був збитий російський Су-25.

Група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) з'ясувала, що загиблий пілот збитого в Сирії російського Су-25 Роман Філіппов не є українським льотчиком — він народився в Примор'ї.

У Міноборони РФ повідомили, що льотчик катапультувався і був убитий в бою з терористами.

"Новая газета" з посиланням на джерело в Міноборони РФ повідомила, що загиблим пілотом Су-25 був колишній український льотчик з окупованого Сімферополя (Крим) майор Роман Філіппов.

Пізніше стало відомо, що Філіппов до анексії Криму служив у Росії.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяМіноборони
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