Доба в АТО: 4 обстріли, бойовики застосували міномети

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Вівторок, 6 лютого 2018, 06:57

За минулу добу, 5 лютого, бойовики 4 рази порушили перемир'я - ніхто із українських військовослужбовців не постраждав.

Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Протягом минулої доби бойовики російсько-окупаційних угрупувань продовжували здійснювати обстріли в бік українських захисників, зокрема й із мінометів великого калібру, які давно мали б бути відведеними від лінії зіткнення", - йдеться у звіті.

На Луганському напрямку уся вогнева активність російського агресора була зосереджена у районі Світлодарської дуги. Противник неодноразово застосовував міномети калібру 120-мм і 82-мм, гранатомети та великокаліберні кулемети по наших опорних пунктах довкола населеного пункту Луганське.

На Донецькому напрямку ворог вів вогонь зі 120-мм мінометів по позиціях сил АТО неподалік Лебединського на Приазов’ї, чим  порушив Мінські домовленості.

Теми: АТО Донбас
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