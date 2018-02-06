На зміну холоду йде потепління з мокрим снігом і дощем

Найближчої доби погоду в Україні буде визначати гребінь східного антициклону і холодна повітряна маса, яка вдень дуже повільно почне відступати за межі країни.

Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, повідомляє у вівторок "Інтерфакс-Україна".

У середу переважно без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, у південній частині вдень місцями пориви 15-18 м/с.

Температура вночі 7-12° морозу, в західних областях місцями 13-18°, вдень 0-5° морозу, в південних, східних областях та на Закарпатті вночі 1-7° морозу, вдень 1-6° тепла.

У Києві ­ без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10° морозу, вдень 2-4° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 7 лютого найвища температура вдень була 9,2 в 2004р., Найнижча вночі -32,2 в 1929р.

На 8 лютого синоптики прогнозують погіршення погодних умов: вночі в Одеській, Миколаївській, Вінницькій та західних областях, вдень в Україні, крім сходу, мокрий сніг (на півдні, Закарпатті та в центральних областях з дощем), в південних і центральних областях місцями сильні опади ; в північній половині місцями ожеледь і налипання мокрого снігу.

Вітер південно-східний, східний, 7-12 м / с, місцями пориви 15-20 м / с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; в південних областях і на Закарпатті вночі близько 0°, вдень 1-8° тепла.

У Києві - вночі без опадів, вдень мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-18 м /с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень близько 0°.