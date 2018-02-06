ЗМІ назвали нового керівника вертолітного майданчика Януковича

Британська компанія допомогла оточенню екс-президента Віктора Януковича отримати прибуток від пісенного конкурсу "Євробачення", який проходив в Україні у 2017 році.

Про це йдеться у розслідуванні BBC.

У розслідуванні вказується, що Київський виставковий центр "Парковий" (так званий "Вертолітний майданчик Януковича"), де відбулась вечірка "Євробачення", належить компанії "Fineroad Business LLP", що зареєстрована у Поттерс Бар у графстві Хартфордшир.

Окрім того, зазначається, що близько 1,2 млрд фунтів стерлінгів було направлено через компанії, зареєстровані за тією ж адресою, де знаходиться Потерс Бар.

"Очевидно, що прибуток опинився в кишенях людей, які тісно пов'язані з режимом колишнього президента Віктора Януковича", - пише ВВС.

Дослідження виявило, що за офісом у Потерс Барі зареєстровано більш ніж 100 інших компаній, задіяних у міжнародних схемах відмивання грошей – "здебільшого йдеться про брудні гроші з Росії та інших колишніх радянських держав".

Раніше ЗМІ вже писали, що за британською компанією Fineroad Business LLP стоять дві офшорні компанії з острова Невіс.

З кінця 2016-го року британську компанію за документами контролював громадянин України Яшар Ходжаєв, який зареєстрований у рідному місті Віктора Януковича – Єнакієвому.

Журналісти ВВС зазначають, що наразі компанію Fineroad Business контролює українець Сергій Московський, зареєстрований на сході України в Краматорську.

"Московський, який фактично перебуває у Німеччині, спочатку розповів BBC, що він "ніколи не чув" про компанію Fineroad Business. Однак пізніше підтвердив, що він є головним акціонером компанії. З причин "комерційної конфіденційності" він не вказав, чим займається компанія, і чи він заплатив за свої акції", - йдеться у публікації.



Він запевнив, що компанія не брала участі у відмиванні грошей, проте пообіцяв це перевірити.

Як відомо, 4 серпня 2017 року Апеляційний суд Києва за поданням ГПУ виніс рішення про накладення арешту та заборону користуватися, розпоряджатися та відчужувати земельні ділянки площею понад 2 га та розташовані на цих ділянках об'єкти нерухомості так званої "Вертолітної площадки Януковича", власником якої є ТОВ "Амадеус Ко".

Згідно з даними реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в "Амадеуса Ко" є два офіційні власники. Це киянин Олександр Хом’як, який перебуває в розшуку, та британська компанія Fineroad Business LLP.