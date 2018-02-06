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Саакашвілі буде судитися з заступником Луценка

Вівторок, 6 лютого 2018, 16:22

Екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі буде судитися із заступником генпрокурора Євгеном Єніним.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"На цього мерзотника я сьогодні ж подаю до суду за наклеп! На яких дурнів розрахована ця брехня, адже є всі протоколи допитів, їх легко перевірити ще раз і переконатися, що вони як завжди нахабно брешуть", - написав він, додавши новину "Українських новин" із заявою Єніна про свідчення Саакашвілі.

Єнін, як пише видання, заявив, що Саакашвілі фактично підтвердив факт розмови з Курченком.

"Він (Саакашвілі – ред.) дотримується своїх процесуальних обов'язків, дав свідчення, які слідство вважає такими, які частково доводять визнання ним своєї провини, - практично не заперечує факт розмови з Курченком. Тому з урахуванням резонансу в суспільстві прийнято рішення на цьому етапі не продовжувати запобіжний захід", - зазначив заступник генпрокурора.

"Українська правда" звернулася до Єніна із проханням прокоментувати, проте поки не отримали відповіді.

Як відомо, 26 січня Апеляційний суд Києва відправив Саакашвілі під нічний домашній арешт. 

Саакашвілі затримали ввечері 8 грудня і помістили до ізолятора тимчасового тримання СБУ.

Йому інкримінують ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

Генпрокуратура стверджує, що Міхеіл Саакашвілі домовлявся з людиною Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.

16 лютого у Касаційному адміністративному суді Верховного Суду продовжать розгляд справи про законність указу президента Петра Порошенка про позбавлення українського громадянства Саакашвілі.

Олександр Шумілін, УП

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Теми: СаакашвіліЛуценкопрокуратура
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