Бойовики 5 разів порушили перемир'я, є поранені

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Вівторок, 6 лютого 2018, 19:28

Бойовики обстрілювали українських військових із озброєння, яке повинні були відвести від лінії зіткнення, двоє бійців поранені.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 6 лютого 2018 року.

"На Луганському напрямку ворог застосував міномети калібру 120 і 82-мм неподалік Новозванівки. Зі 120-мм мінометів, зенітної установки та великокаліберних кулеметів бойовики вели вогонь по захисниках Троїцького, а по позиціях поблизу Новоолександрівки загарбники стріляли з великокаліберних кулеметів", - зазначають у штабі АТО.

На Донецькому напрямку бойовики активізувалися на Приазов’ї. У районі Широкиного вони випустили п’ятнадцять мін калібру 120-мм по українських оборонних укріпленнях.

"Крім того, неподалік Водяного, ворог обстріляв наших воїнів зі стрілецької зброї", - додають у штабі АТО.

Загалом, від початку доби, зафіксовано 5 порушень режиму тиші.

Теми: Донбас АТО війна Росія
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