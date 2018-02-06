В окупованому Криму ОМОНівці побили сина активіста

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Вівторок, 6 лютого 2018, 19:47

У місті Джанкой в окупованому Криму ОМОНівці побили сина кримськотатарського активіста Ремзі Муратова - Фахрі Муратова.

Про це повідомив Рефат Чубаров у Facebook.

"Як щойно повідомили з Криму, російські окупанти у формі ОМОН і в балаклавах зупинили у м. Джанкой автомашину, якою керував Фахрі Муратов, син члена Ревізійної комісії Курултаю кримськотатарського народу Ремзі Муратова", - написав Чубаров.

За його словами, коли російські силовики зупинили машину, вони не пред'явили жодних звинувачень. ОМОНівці "витягли Фахрі з машини, жорстоко побили і кинули його біля автівки".

Наразі уточнюються події обставини.

Теми: Крим Росія кримські татари
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