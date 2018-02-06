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В Росії з ув'язненого Клиха заочно стягнули 100 тисяч рублів - адвокат

Вівторок, 6 лютого 2018, 20:00
В Росії з ув'язненого Клиха заочно стягнули 100 тисяч рублів - адвокат

В Росії із незаконно засуджених українців Станіслава Клиха та Миколи Карпюка заочно стягнули 100 тисяч і 150 тисяч рублів відповідно.

Про це повідомив адвокат Клиха Ілля Новіков на своїй сторінці у Facebook.

"Мати одного з російських солдатів-строковиків, кинутих в новорічний бій в Грозному 31 грудня 1994 року і загиблих там, звернулася з позовом в Тугулимський районний суд Свердловської області. Оскільки раніше вироком чеченського верховного суду "встановлено", що Карпюк та Клих причетні до загибелі її сина, вона просила з них 5 мільйонів. Тугулимський суд присудив їй 250 тисяч. За 23 роки в Росії не знайшлося нікого, хто допоміг би матері вбитого хлопця, поки не натрапили на двох українців", - написав Новіков.

Крім того, адвокат розповів про стан здоров’я засудженого Клиха.

"Виглядає він трохи краще, ніж перед етапом з Грозного, але говорить ще більш незв'язно, ніж раніше і зовсім не може утримувати увагу на одній темі. За запитом консульства видали виписку з історії хвороби, вони в тюрмах завжди такі, що нічого не зрозуміло, і скарг немає. Коли восени він потрапив з в'язниці в лікарню, лікували його глюкозою і циклодолом", - зазначив Новіков.

Він додав, що нещодавно український консул зустрівся із Клихом у Верхньоуральській в’язниці.

Як відомо, 26 травня 2016 року Верховний суд Чечні засудив українців Миколу Карпюка і Станіслава Клиха до 22,5 і 20 років ув'язнення відповідно.

За версією російського слідства, Клих і Карпюк були членами організації УНА-УНСО і наприкінці 1994 - початку 1995 року воювали проти російських федеральних сил у складі озброєних формувань самопроголошеної республіки Ічкерія.

Обидва заперечили всі обвинувачення, Клих заявив, що взагалі ніколи не був у Чечні. Політв'язні заявляли про тортури з боку російських силовиків.

Пізніше повідомлялося, що українець Станіслав Клих, який утримується в російському СІЗО, збожеволів через тортури, які до нього застосовували при затриманні і під час попереднього слідства.

З в’язниці Клиха перевели до лікарні у Магнітогорську.

Правозахисний центр "Меморіал", який проаналізував матеріали справи Станіслава Клиха і Миколи Карпюка, дійшов висновку, що звинувачення проти них сфальсифіковані і суперечать реальній картині подій часів Першої та Другої чеченських воєн. "Меморіал" визнав Клиха і Карпюка політв'язнями.

Росія відмовила у передачі Україні незаконно засуджених українців Станіслава Клиха, Миколи Карпюка та Олексія Чирнія навіть без вказування причини.

Марія Думанська, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіяполітв'язні
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