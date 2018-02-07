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Меттіс: Нова ракета в ядерному арсеналі США стане аргументом у переговорах із РФ

Середа, 7 лютого 2018, 02:20

План додати нову крилату ракету до ядерного арсеналу Сполучених Штатів має на меті отримання додаткових важелів для переговорів із Росією.

Про це заявив міністр оборони США Джеймс Меттіс, пише Радіо Свобода.

Вашингтон прагне переконати Москву припинити порушення договору про контроль над озброєннями.

"Ідея полягає в тому, щоб наші переговірники дискутували з позиції сили", – сказав Меттіс на засіданні комітету з питань збройних сил Палати представників Конгресу США 6 лютого.

Як повідомлялося, 2 лютого США опублікували нову ядерну доктрину. У документі згадується, що, згідно з російською доктриною, Москва може використовувати або погрожувати застосуванням ядерної зброї з меншою потужністю в разі конфлікту з Європою, вважаючи, що такі дії змусять США і НАТО відступити.

У зв'язку з цим в Пентагоні планують модифікувати балістичні ракети підводного базування для використання ядерних боєголовок малої потужності.

Вашингтон звинувачує Росію у розробці нової ракети, яка порушує укладений 1987 року договір про ядерну зброю середнього радіусу дії. Москва заперечує такі порушення.

"Українська правда" у Threads

Теми: ядерна зброяСШАРосія
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