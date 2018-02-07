Тіллерсон про вибори: Росія зіткнеться з наслідками, якщо втрутиться знову

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Середа, 7 лютого 2018, 06:21

Росія зіткнеться з наслідками, якщо вона втрутиться у вибори в Конгрес США в цьому році.

Про це заявив держсекретар США Рекс Тіллерсон, передає AFP.

"Є багато способів, якими росіяни можуть втручатися у вибори, багато різних інструментів, які вони можуть використовувати", - сказав Тіллерсон в інтерв'ю Fox News в ході туру Латинською Америкою.

"І ми спостерігаємо певні форми поведінки. В цьому році у цій півкулі проходить ряд важливих виборів, аж до США в 2018", - сказав Тіллерсон.

"Я думаю, що важливо, щоб ми просто продовжували говорити Росії: "Дивіться, якщо ви думаєте, що ми не бачимо, що ви робите, ми бачимо, і вам потрібно зупинитися. Якщо ви цього не зробите, ви просто продовжуєте накликати наслідки на себе", - сказав він.

Тіллерсон додав, однак, що якщо Москва вирішить втрутитися у вибори, "дуже важко запобігти цьому".

Раніше глава Центрального розвідувального управління США Майк Помпео заявив, що Росія намагається вплинути на вибори в Конгрес США в цьому році.

Як відомо, спецслужби США прийшли до висновку, що російські хакери перед американськими президентськими виборами 2016 року здійснювали кібератаки на сервери Демократичної партії, а також в ході виборчої кампанії за дорученням Москви поширювали пропаганду в соцмережах з метою вплинути на її результати на користь Дональда Трампа.

Розслідуванням втручання Росії у вибори і зв'язками адміністрації Трампа з Кремлем займається спецпрокурор Роберт Мюллер. Москва заперечує будь-яке втручання у вибори в США в 2016 році.

Сам президент Трамп досі жодного разу не визнав, що Росія намагалася вплинути на результат президентських виборів.

Теми: США Росія вибори
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