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Працівник Служби зовнішньої розвідки отримав 6 років за допомогу "ДНР"

Середа, 7 лютого 2018, 12:07

Печерський районний суд Києва засудив до 6 років ув'язнення співробітника Служби зовнішньої розвідки за співпрацю з бойовиками незаконного озброєного формування "ДНР".

Про це повідомляє 7 лютого прес-служба Генеральної прокуратури.

"Вироком Печерського районного суду м. Києва від 06.02.2018 громадянина України визнано винним за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації), ч. 1 ст. 328 (розголошення державної таємниці) КК України", - йдеться в повідомленні.

Чоловіка засуджено до 6 років позбавлення волі із позбавленням права обіймати певні посади строком на 3 роки, а також із позбавленням військового звання.

Слідство встановило, що вищевказаний співробітник Служби зовнішньої розвідки України протягом вересня 2014 року по березень 2015 року збирав та передавав бойовикам "ДНР" дані, що становлять державну таємницю.

Теми: СБУрозвідкатероризмсуд
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