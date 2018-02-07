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В окупованому Криму ще на два місяці продовжили арешт "диверсанту" Панову

Середа, 7 лютого 2018, 12:25

Суд в анексованому Криму знову продовжив на два місяці термін перебування під вартою українцеві Євгенові Панову, який проходить у так званій "справі про диверсантів".

Про це повідомляє Кримська правозахисна група.

Зазначається, що так званий "Верховний суд" Криму 7 лютого продовжив Панову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 9 квітня.

В КПГ повідомляють, що судове засідання проходило у закритому режимі.

"Рішення залишити Панова у СІЗО винесла суддя Олена Михалькова, а клопотав про продовження терміну "старший слідчий з особливо важливих справ слідчого відділу УФСБ Росії по Республіці Крим і місту Севастополю", підполковник юстиції Голишев М.А.", - сказано у заяві.

Там додали, що чоловік  перебуває за гратами вже півтора року.

Також повідомляється, що у цілому, у "справі українських диверсантів" під арештом продовжують перебувати 12 осіб: Євген Панов, Андрій Захтей, Редван Сулейманов, Володимир Присич, Володимир Дудка, Дмитро Штибліков, Олексій Бессарабов, Гліб Шаблій, Олексій Стогній, Геннадій Лимешко, Анна Сухоносова, Дмитро Долгополов. У цих справах правозахисники зафіксували незаконні методи ведення слідства і застосування тортур для отримання зізнань.

Як відомо, 10 серпня 2016 року Федеральна служба безпеки Росії заявила, що в ніч на 7 серпня в районі міста Армянськ у Криму виявили "групу диверсантів", під час затримання якої "в результаті вогневого контакту загинув співробітник ФСБ Росії".

За даними ФСБ, був затриманий один з їх організаторів - мешканець Запорізької області, співробітник Головного управління розвідки МО України Євген Панов. Він дав свідчення, які були показані в ефірі федеральних телеканалів. Разом з тим, родичі українця заявляють, що він дав свідчення під тортурами.

Панов неодноразово заявляв, що до нього застосовувалися тортури і психологічний тиск з метою отримати "зізнавальні свідчення".

Панова звинувачують за ст. 30 ч.1 - ст. 281 ч.2 п. КК РФ (підготовка диверсії у складі організованої групи).

Йому загрожує термін позбавлення волі на строк від 15 до 2о років або довічне ув'язнення.

Українська правда

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Теми: Кримокупаціяполітв'язні
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