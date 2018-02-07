МЗС про обшуки в Криму: Всі факти репресій дійдуть до суду ООН

Міністерство закордонних справ України захищатиме кримського татарина Мустафи Калафатова, в якого окупанти провели обшуки в Сімферополі.

"Намір окупанта – знищити всіх незгодних з окупацією АРК. Засуджуємо", – написала речниця МЗС Мар'яна Беца у Twitter.

"Всі факти репресій доведемо до партнерів та Міжнародного суду ООН", – додала Беца.

Вранці 7 лютого у Сімферополі до кримського татарина Мустафи Калафатова прийшли з обшуком.