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В Одесі затримали бойовика ОРДО, який збирав дані для Росії

Середа, 7 лютого 2018, 13:19

Співробітники контррозвідки Служби безпеки затримали в Одесі бойовика з окупованого Донецьку, який приїхав до регіону по завданню ФСБ Росії.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Зазначається, що бойовик отримав від російських кураторів завдання збирати на Одещині актуальні розвідувальні відомості про обстановку у регіоні, зокрема, у прилеглих районах до так званого Придністров’я.

"Він також мав "відпрацювати" нелегальні канали проникнення на територію України з придністровського регіону Республіки Молдова", - повідомили у Службі безпеки.

У прес-службі додали, що співробітники української контррозвідки отримали оперативну інформацію про прибуття  бойовика до Одеси з території анексованого Криму, та затримали його.

Йому оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (створення терористичної групи чи організації - ред.), та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У Службі безпеки розповіли, що затриманий - мешканць Одещини, який у 2014 році пройшов навчання на одному з військових полігонів Ростовської області РФ та пізніше був зарахований до лав бойовиків.

У липні 2014-го року він перебував на передових позиціях терористів у Шахтарському районі Донецької області та брав безпосередню участь у збройному протистоянні силам антитерористичної операції.

Українська правда

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Теми: СБУОРДЛООдесаРосія
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