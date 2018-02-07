Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Харківщині з будинку звільнили близько 30 викрадених людей  

Середа, 7 лютого 2018, 17:32

У Харківській області виявили близько 30 людей, які повідомили, що їх утримують насильно, нібито з метою лікування від наркотичної залежності.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби місцевої прокуратури.

"Харківська місцева прокуратура №3 спільно з поліцією у рамках розслідування кримінального провадження іншого злочину в одному з приватних житлових будинків Немишлянського району м. Харкова виявили близько 30 людей, які повідомили, що їх утримують насильно, нібито з метою  лікування від наркотичної залежності", - йдеться у повідомленні.

Вказується, що чоловіків та жінок віком від 25 до 45 років проти їх волі привозили до будинку.

"За показами свідків, що зараз перевіряються слідчим шляхом, жертв хапали просто на вулиці та доставляли до будинку. Там у них відбирали телефони, документи та особисті речі. Вихід з приміщення постійно був під замком, а на вікнах були грати. До того ж  до невільників була приставлена охорона. Деякі з бранців заявляють, що не бачили вулиці більше року", - повідомляє прокуратура.

Також вказується, що у "підпільному центрі" вилучено медпрепарати, які, за словами  невільників, їх насильно змушували приймати.

"Найближчим часом буде призначена експертиза, що має встановити вміст препаратів та їх призначення. Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі, викрадення двох і більше осіб)", - заявили в прокуратурі.

Українська правда
Теми: Харківська областькримінал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Усі новини...
Харківська область
За добу через агресію РФ одна людина загинула і 22 поранені, зокрема діти
У ЗСУ уточнили заяву про стотисячне військо РФ на сході: Не нова проблема
Втеча з Харкова чи виконання наказу? Деталі про справу ексначальника СБУ Харківщини Романа Дудіна, якого підозрюють у держзраді
Останні новини
15:14
відео"Коли у тебе Київстар і живеш на Теремках": українці відреагували на закриття метро та збій зв’язку
15:05
Кібератаку на "Київстар" розслідує СБУ: можлива причетність спецлужб РФ
15:04
Європейці більш прихильні до вступу України в ЄС, ніж до інших кандидатів – опитування
15:00
фото13 років досліджень: в Італії археологи розкопали залишки римського міста
14:58
У Києві на сигнали тривоги збій у роботі "Київстару" не вплине, а в Борисполі задіють гучномовці
14:33
Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"
14:10
У оператора Vodafone не працює мобільний додаток та є проблеми з інтернет-з'єднанням
14:01
Зону примусової евакуації на Харківщині можуть розширити − ОВА
14:01
Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС
14:00
оновленоНа MonoBank здійснили масовану DDoS-атаку. Згодом її відбили
Усі новини...
Реклама: