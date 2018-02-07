Бойовики обстрілювали усі напрямки з мінометів і гранатометів, є поранений

Впродовж дня бойовики прицільно стріляли з мінометів і танкового озброєння по українських позиціях, один військовий отримав поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 7 лютого 2018 року.

"На Луганському напрямку загарбники грубо порушили режим тиші неподалік Новозванівки, Луганського та Троїцького. Поблизу цих населених пунктів противник вів вогонь зі 120-мм мінометів", - зазначають у штабі АТО.

Крім того, зранку бойовики обстріляли з міномету калібру 82-мм українських захисників неподалік Попасної.

"На Донецькому напрямку загарбники, понад годину, обстрілювали з танка, гранатометів різних видів та великокаліберних кулеметів наші опорні пункти довкола Пісків. Окрім того, гранатомети та кулемети окупанти застосували на приморській ділянці нашої оборони біля Широкиного", - йдеться у повідомленні.

Загалом, від початку доби, зафіксовано 9 порушень режиму тиші.