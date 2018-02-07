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Рева запевняє, що учасникам АТО підвищать військові пенсії

Середа, 7 лютого 2018, 22:15

Міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що військові пенсіонери, які воювали в зоні АТО, матимуть більшу пенсію порівняно з пенсіонерами, які не брали участі у бойових діях.

Про це міністр розповів після засідання оборонного комітету, передає "Укрінформ".

"На сьогодні у старому законі військові пенсіонери, які знаходяться в зоні АТО і служать в Києві, мають однакову пенсію. Це буде змінено в новому прийнятому законі", - зауважує Рева.

Він додав, що наразі військові, які служать в зоні АТО, отримують зарплату удвічі більшу від тих, які служать у столиці. Однак під час перерахування пенсій це не враховується і учасники АТО отримують однакову пенсію.

За словами Реви, це зміниться після ухвалення нового закону про пенсійне забезпечення.

Як відомо, Андрій Рева заявляв, що реформа пенсійного забезпечення військовослужбовців збільшить розмір їхніх пенсій на 77% та врахує інтереси учасників бойових дій.

"Українська правда" у Threads

Теми: пенсіїАТОМінсоцполітики
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